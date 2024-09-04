На одном из пунктов пропуска в Одесской области нашли наркотики — подробности

Наркотики, найденные у женщины. Фото: Одесская таможня

Гражданка Украины, следовавшая через пункт пропуска "Орловка" к одному из болгарских курортов, решила взять с собой каннабис. Однако ее планы были сорваны благодаря служебному псу одесских таможенников, Баксу.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Пес Бакс. Фото: Одесская таможня

Детали дела

Во время осмотра багажа женщины, пес нашел бумажный сверток, который был спрятан во внутреннем кармане рюкзака среди обуви, продуктов и косметических средств. Экспресс-анализ подтвердил, что обнаруженное измельченное вещество растительного происхождения является каннабисом.

Скрытые наркотики. Фото: Одесская таможня

Какое наказание

В пресс-службе таможни напомнили, что согласно украинскому законодательству, физические лица имеют право перевозить наркотические средства и психотропные вещества только при наличии рецепта, выданного учреждением здравоохранения, и при обязательном декларировании и при пересечении таможенной границы. На женщину был составлен протокол по части 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины — не декларирование товаров. Это нарушение влечет наложение штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.