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Їхала на курорт з наркотиками — на пункті пропуску "Орлівка" затримали жінку

4 вересня 2024 17:39
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На одному із пунктів пропуску на Одещині знайшли наркотики — подробиці
Наркотики, які знайшли у жінки. Фото: Одеська митниця
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Громадянка України, яка прямувала через пункт пропуску "Орлівка" до одного з болгарських курортів, вирішила взяти з собою канабіс. Проте її плани були зірвані завдяки службовому псу одеських митників Баксу.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в пресслужбі Одеської митниці

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Пес Бакс. Фото: Одеська митниця

Деталі справи

Під час огляду багажу жінки пес знайшов паперовий згорток, який був захований у внутрішній кишені рюкзака серед взуття, продуктів та косметичних засобів. Експрес-аналіз підтвердив, що виявлена подрібнена речовина рослинного походження є канабісом.

Їхала за кордон з наркотиками — на пункті пропуску "Орлівка" затримали жінку - фото 2
Сховані наркотики. Фото: Одеська митниця

Яке покарання

У пресслужбу митниці нагадали, що згідно з українським законодавством, фізичні особи мають право перевозити наркотичні засоби та психотропні речовини лише за наявності рецепта, виданого закладом охорони здоров'я, і при обов’язковому декларуванні їх під час перетину митного кордону. На жінку було складено протокол за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України — недекларування товарів. Це порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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