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Из Греции к берегам Одесчины — НАТО направила авиацию в Черное море

5 октября 2024 15:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Разведка НАТО прибыла в Черное море
RC-135V/W Rivet Joint. Фото иллюстративный: www.af.mil
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

У южных границ Одесской области сейчас, 5 октября, фиксируется американский разведчик RC-135V/W Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию с вражеским флотом в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует Boeing RC-135W Rivet Joint

До этого маршрут поисковика пролегал воздушным пространством Румынии, Болгарии и Греции. Самолет проводит разведку над акваторией Черного моря, контролируя ситуацию в воде на крымском направлении.

Из Греции к берегам Одесщины - НАТО направила авиацию в Черное море - фото 1
Маршрут поисковика сегодня, 6 октября. Фото: скриншот

Известно, что британский военный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Какие миссии выполняет авиация

Самолет-разведчик обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а также сети радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств вдоль южных границ Одесской области.

Что известно об авиации Boeing P-8A Poseidon

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по враждебным объектам.

Из Греции к берегам Одесщины - НАТО направила авиацию в Черное море - фото 2
Движение разведчика. Фото: скриншот

Напомним, к утру субботы, 5 октября, в Черном море зафиксирована повышенная активность российского флота.

Кроме того, ночью Россия применила управляемые авиационные ракеты по территории Украины, которые были запущены из воздушного пространства Курской области и оккупированного Крыма. Также захватчики использовали 13 ударных беспилотников.

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