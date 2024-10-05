Розвідка НАТО прибула у Чорне море

RC-135V/W Rivet Joint. Фото ілюстративне: www.af.mil

Наразі біля південних кордонів Одеської області зараз, 5 жовтня, фіксується американський розвідувальник RC-135V/W Rivet Joint та Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію з ворожим флотом у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює Boeing RC-135W Rivet Joint

До цього маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, Болгарії та Греції. Літак проводить розвідку над акваторією Чорного моря, контролюючи ситуацію у воді на кримському напрямку.

Маршрут розвідувальника сьогодні, 5 жовтня. Фото: скриншот

Відомо, що британський військовий літак Boeing RC-135W Rivet Joint злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Які місії виконує авіація

Літак-розвідувальник забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК), а також мереж радіозв'язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів вздовж південних кордонів Одеської області.

Що відомо про авіацію Boeing P-8A Poseidon

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.

Рух розвідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, на ранок суботи, 5 жовтня, у Чорному морі зафіксовано підвищену активність російського флоту.

Окрім цього, вночі Росія застосувала керовані авіаційні ракети по території України, які запустили з повітряного простору Курської області та окупованого Криму. Також загарбники використали 13 ударних безпілотників.