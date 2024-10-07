Украинские разведчики спасли родственников офицера из-под носа ФСБ

Семья украинского офицера прибыла в Одессу. Фото: скриншот

Оккупанты задержали родителей, сестру и несовершеннолетнюю племянницу офицера ВМС Украины. Их три дня держали под психологическим давлением и угрожали пытками. Отряду "Ангелы" удалось эвакуировать людей на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

Читайте также:

Операция по спасению

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что шантаж и устрашение родственников украинских военных — привычная тактика ФСБ. На этот раз к руководству флота обратился офицер, семья которого находилась во временно оккупированном Крыму. После трех дней давления их отпустили при условии, что в течение следующей недели военный должен выйти на связь с фсбшниками. Иначе родственникам офицера угрожали многолетним заключением.

Впрочем, спецподразделению "Ангелы" удалось эвакуировать всех четырех человек из-под самого носа российской спецслужбы.

"Это была сложная, дерзкая, однако успешная операция, которую не впервые проводит подразделение ВМС", — рассказывает Дмитрий Плетенчук.

Отметим, что отряд специальной разведки "Ангелы" эвакуировали с временно оккупированных территорий 73 человека — как гражданских, так и военнослужащих.

Напомним, в Одессе срочно ищут моряков.

Также украинские водолазы рассказали, как спасли Одесский порт.