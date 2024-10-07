Українські розвідники врятували родичів офіцера з-під носа ФСБ

Родина українського офіцера прибула до Одеси. Фото: скриншот

Окупанти затримали батьків, сестру та неповнолітню племінницю офіцера ВМС України. Їх три дні тримали під психологічним тиском і погрожували тортурами. Загону "Янголи" вдалося евакуювати людей на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

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Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що шантаж і залякування родичів українських військових — звична тактика ФСБ. Цього разу до керівництва флоту звернувся офіцер, родина якого перебувала у тимчасово окупованому Криму. Після трьох днів тиску їх відпустили за умови, що протягом наступного тижня військовий має вийти на зв'язок з фсбшниками. Інакше родичам офіцера погрожували багаторічним ув'язненням.

Втім, спецпідрозділу "Янголи" вдалося евакуювати усіх чотирьох людей з-під самого носу російської спецслужби.

"Це була складна, зухвала, проте успішна операція, яку не вперше проводить підрозділ ВМС", — розповідає Дмитро Плетенчук.

Зазначимо, що загалом загін спеціальної розвідки "Янголи" евакуювали з тимчасово окупованих територій 73 людини — як цивільних, так і військовослужбовців.

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