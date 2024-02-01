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Из Одессы будет легче попасть в ЕС — что изменится

1 февраля 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из Одессы будет легче попасть в ЕС — что изменится
Представители ЕС и Молдовы подписывают соглашение. Фото: Фейсбук Андрея Спину
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Молдова подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком, что обеспечит строительство новой стратегической автомагистрали из Одессы в ЕС. Дорога будет проложена по маршруту Яссы — Унгены — Кишинев — Одесса.

Об этом рассказал министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

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Предыдущие работы

Сейчас соглашение предусматривает только предварительные работы по оценке экономических преимуществ и технических задач, которые предстоит решить при строительстве. Эти работы должны быть завершены до конца 2024г. Еще год понадобится составление детального технико-экономического обоснования проекта.

Удобство для трех стран

"Автомагистраль Унгены — Кишинев — Одесса соединит региональные экономические и промышленные центры трех стран, будет способствовать торговому, экономическому и социальному развитию, приближая Молдову к ЕС на инфраструктурном уровне", — прокомментировал министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

По словам министра, правительство Молдовы приложит усилия, чтобы ускорить завершение проектно-оценочных работ и как можно быстрее перейти к началу строительства.

Раньше мы неоднократно писали о многочисленных автомобильных очередях на границе с Румынией.

Также мы сообщали о скидке, сделанной Молдовой для транзита зерна из Украины.

Одесса
Молдова
транспорт
Одесская область
экономика

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