Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow З Одеси буде легше потрапити в ЄС — що зміниться arrow

З Одеси буде легше потрапити в ЄС — що зміниться

1 лютого 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З Одеси буде легше потрапити в ЄС — що зміниться
Представники ЄС та Молдови підписують угоду. Фото: Фейсбук Андрія Спіну
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Молдова підписала угоду з Європейським інвестиційним банком, що забезпечить будівництво нової стратегічної автомагістралі з Одеси до ЄС. Дорога буде прокладена за маршрутом Ясси — Унгени — Кишинів — Одеса.

Про це розповів міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.

Читайте також:

Попередні роботи

Зараз угода передбачає лише попередні роботи для оцінки економічних переваг та технічних завдань, які доведеться вирішити під час будівництва. Ці роботи мають бути завершені до кінця 2024 року. Ще рік знадобиться на складення детального техніко-економічного обґрунтування проєкту. 

Вигода для трьох країн

"Автомагістраль Унгени — Кишинів — Одеса з’єднає регіональні економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку, наближаючи Молдову до ЄС на інфраструктурному рівні", — прокоментував міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну. 

За словами міністра, уряд Молдови докладе зусиль, щоб прискорити завершення проектно-оцінювальних робіт і якнайшвидше перейти до початку будівництва.

Раніше ми неодноразово писали про чисельні автомобільні черги на кордоні з Румунією.

Також ми повідомляли про знижку, яку зробила Молдова для транзиту збіжжя з України.

Одеса
Молдова
транспорт
Одеська область
економіка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі