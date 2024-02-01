З Одеси буде легше потрапити в ЄС — що зміниться

Представники ЄС та Молдови підписують угоду. Фото: Фейсбук Андрія Спіну

Молдова підписала угоду з Європейським інвестиційним банком, що забезпечить будівництво нової стратегічної автомагістралі з Одеси до ЄС. Дорога буде прокладена за маршрутом Ясси — Унгени — Кишинів — Одеса.

Про це розповів міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.

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Попередні роботи

Зараз угода передбачає лише попередні роботи для оцінки економічних переваг та технічних завдань, які доведеться вирішити під час будівництва. Ці роботи мають бути завершені до кінця 2024 року. Ще рік знадобиться на складення детального техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Вигода для трьох країн

"Автомагістраль Унгени — Кишинів — Одеса з’єднає регіональні економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку, наближаючи Молдову до ЄС на інфраструктурному рівні", — прокоментував міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.

За словами міністра, уряд Молдови докладе зусиль, щоб прискорити завершення проектно-оцінювальних робіт і якнайшвидше перейти до початку будівництва.

Раніше ми неодноразово писали про чисельні автомобільні черги на кордоні з Румунією.

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