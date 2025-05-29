Строительство трассы из Одессы в Молдову начнется после 2030 года

Строительство трассы. Фото иллюстративное: Аренда башенных кранов

Строительство автомагистрали Яссы-Унгены-Кишинев-Одесса начнется не раньше 2030 года. Кроме проложения маршрута, необходимо пройти длительный процесс отчуждения территорий.

Об этом молдавский министр инфраструктуры рассказал изданию Radiomoldova.

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Проблемы собственности

Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля заявил, что работы на 320 километрах автомагистрали могут начаться только после 2030 года. Хотя ранее власти Молдовы утверждали, что процесс мог бы начаться в конце 2027 года. Поскольку технико-экономическое обоснование должно быть завершено в феврале 2026-го.

"Если технико-экономическое обоснование будет завершено в 2026 году, пойдет этап проектирования. Для такой масштабной магистрали необходимо учитывать процессы отчуждения. Недостаточно просто спроектировать маршрут — вся территория должна быть в государственной собственности. Таким образом, после проектирования будут отчуждения, а затем голосование в парламенте Республики Молдова",— сказал министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля.

Общий объем стоимости работ составляет примерно 3,2 миллиарда евро. По словам Владимира Боля, власти намерены запросить финансирование у Европейского Союза.

Напомним, недавно мы писали о дороге из Одесской области в Молдову. А также о ремонте трассы с нарушениями безопасности.