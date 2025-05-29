Будівництво траси з Одеси до Молдови розпочнеться після 2030 року

Будівництво траси. Фото ілюстративне: Оренда баштових кранів

Будівництво автомагістралі Ясси-Унгени-Кишинів-Одеса розпочнеться не раніше 2030 року. Оскільки окрім того щоб прокласти маршрут, необхідно пройти тривалий процес відчудження територій.

Про це молдовський міністр інфраструктури розповів виданню Radiomoldova.

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Проблеми власності

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля заявив, що роботи на 320 кілометрах автомагістралі можуть розпочатися лише після 2030 року. Хоча раніше влада Молдови стверджувала, що процес міг би розпочатися наприкінці 2027 року, оскільки техніко-економічне обґрунтування має бути завершене у лютому 2026-го.

"Якщо техніко-економічне обґрунтування буде завершено у 2026 році, піде етап проєктування. Для такої масштабної магістралі необхідно враховувати процеси відчуження. Недостатньо просто спроєктувати маршрут — вся територія має бути у державній власності. Таким чином, після проєктування будуть відчуження, а потім голосування в парламенті Республіки Молдова", — сказав міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля.

Загальний обсяг вартості робіт становить приблизно 3,2 мільярда євро. За словами Володимира Болі, влада має намір запросити фінансування у Європейського Союзу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дорогу з Одещини до Молдови. А також про ремонт траси з порушеннями безпеки.