Задержали украинца с 112 золотыми цепочками на границе с Молдовой

Пункт пропуска между Украиной и Молдовой. Фото иллюстративное: пограничная полиция Республики Молдова

В пункте пропуска "Паланка" задержали 26-летнего гражданина Украины, который пытался перевезти в багаже более сотни золотых цепочек. Мужчину сразу задержали, а украшения изъяли.

Об этом сообщили в пограничной полиции Республики Молдова.

Детали задержания

Во время проверки автобуса Одесса — Кишинев на границе между Украиной и Молдовой, в пункте пропуска "Паланка", внимание правоохранителей привлек багаж 26-летнего украинца. В чемодане обнаружили 112 металлических цепочек, вероятно золотых, общим весом 154,2 грамма. Украшения не были задекларированы, что стало нарушением закона. Всю партию изъяли и оформили в соответствии с процедурами.

Что грозит

По факту незаконной перевозки товаров начато расследование. Таможенная служба Республики Молдова выясняет обстоятельства дела и будет определять, какие правовые последствия ждут задержанного.

Вес ювелирных украшений. Фото: пограничная полиция Республики Молдова

Ювелирные украшения, которые пытались провезти. Фото: пограничная полиция Республики Молдова

