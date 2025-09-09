Видео
Главная Одесса Из Одессы в Молдову пытались провезти сотни золотых цепочек

Из Одессы в Молдову пытались провезти сотни золотых цепочек

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:08
Задержали украинца с 112 золотыми цепочками на границе с Молдовой
Пункт пропуска между Украиной и Молдовой. Фото иллюстративное: пограничная полиция Республики Молдова

В пункте пропуска "Паланка" задержали 26-летнего гражданина Украины, который пытался перевезти в багаже более сотни золотых цепочек. Мужчину сразу задержали, а украшения изъяли.

Об этом сообщили в пограничной полиции Республики Молдова.

Читайте также:

Детали задержания

Во время проверки автобуса Одесса — Кишинев на границе между Украиной и Молдовой, в пункте пропуска "Паланка", внимание правоохранителей привлек багаж 26-летнего украинца. В чемодане обнаружили 112 металлических цепочек, вероятно золотых, общим весом 154,2 грамма. Украшения не были задекларированы, что стало нарушением закона. Всю партию изъяли и оформили в соответствии с процедурами.

Что грозит

По факту незаконной перевозки товаров начато расследование. Таможенная служба Республики Молдова выясняет обстоятельства дела и будет определять, какие правовые последствия ждут задержанного.

Золотті ланцюжки
Вес ювелирных украшений. Фото: пограничная полиция Республики Молдова
Одеса
Ювелирные украшения, которые пытались провезти. Фото: пограничная полиция Республики Молдова

Напомним, мы писали о том, что пограничнику, который застрелил мужчину сообщили о подозрении. Также мы сообщали, что в Украине не ведут учет мужчин, которые выехали за границу.

Одесса Молдова КПП Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
