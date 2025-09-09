Задержали украинца с 112 золотыми цепочками на границе с Молдовой

Из Одессы в Молдову пытались провезти сотни золотых цепочек
В пункте пропуска "Паланка" задержали 26-летнего гражданина Украины, который пытался перевезти в багаже более сотни золотых цепочек. Мужчину сразу задержали, а украшения изъяли.
Об этом сообщили в пограничной полиции Республики Молдова.
Детали задержания
Во время проверки автобуса Одесса — Кишинев на границе между Украиной и Молдовой, в пункте пропуска "Паланка", внимание правоохранителей привлек багаж 26-летнего украинца. В чемодане обнаружили 112 металлических цепочек, вероятно золотых, общим весом 154,2 грамма. Украшения не были задекларированы, что стало нарушением закона. Всю партию изъяли и оформили в соответствии с процедурами.
Что грозит
По факту незаконной перевозки товаров начато расследование. Таможенная служба Республики Молдова выясняет обстоятельства дела и будет определять, какие правовые последствия ждут задержанного.
Напомним, мы писали о том, что пограничнику, который застрелил мужчину сообщили о подозрении. Также мы сообщали, что в Украине не ведут учет мужчин, которые выехали за границу.
Читайте Новини.LIVE!