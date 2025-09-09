Відео
З Одеси до Молдови намагалися провезти сотні золотих ланцюжків

З Одеси до Молдови намагалися провезти сотні золотих ланцюжків

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:08
Затримали українця з 112 золотими ланцюжками на кордоні з Молдовою
Пункт пропуску між Україною та Молдовою. Фото ілюстративне: прикордонна поліція Республіки Молдова

У пункті пропуску "Паланка" затримали 26-річного громадянина України, який намагався перевезти у багажі понад сотню золотих ланцюжків. Чоловіка одразу затримали, а прикраси вилучили.

Про це повідомили у прикордонній поліції Республіки Молдова.

Читайте також:

Деталі затримання

Під час перевірки автобуса Одеса — Кишинів на кордоні між Україною та Молдовою, у пункті пропуску "Паланка", увагу правоохоронців привернув багаж 26-річного українця. У валізі виявили 112 металевих ланцюжків, ймовірно золотих, загальною вагою 154,2 грами. Прикраси не були задекларовані, що стало порушенням закону. Всю партію вилучили та оформили відповідно до процедур.

Що загрожує

За фактом незаконного перевезення товарів розпочато розслідування. Митна служба Республіки Молдова з’ясовує обставини справи та визначатиме, які правові наслідки чекають на затриманого.

Золотті ланцюжки
Вага ювелірних прикрас. Фото : прикордонна поліція Республіки Молдова
Одеса
Ювелірні прикраси, які намагалися провезти. Фото: прикордонна поліція Республіки Молдова

Нагадаємо, ми писали про те, що прикордоннику, який застрелив чоловіка повідомили про підозру. Також ми повідомляли, що в Україні не ведуть облік чоловіків, які виїхали за кордон.

Одеса Молдова КПП Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
