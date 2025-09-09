Прикордоннику, який застрелив чоловіка на кордоні з Молдовою, повідомили про підозру

В Одеській області на кордоні з Молдовою загинув 23-річний харків’янин, якого застрелив прикордонник під час переслідування. Військовослужбовець уже отримав підозру та перебуває під вартою.

Про це в коментарі "УНІАН" розповіла речниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Реклама

Читайте також:

Деталі розслідування

Подія сталася 1 вересня на українсько-молдовському кордоні. Прикордонний наряд помітив двох чоловіків, які перелазили через загородження та прямували в бік Молдови. На вимогу зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Згодом було виявлено тіло 23-річного жителя Харкова з вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого порушника затримали.

"Наразі одному з прикордонників повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі", — зазначила Сапьян.

Нагадаємо, ми повідомляли, що прикордонник з Молдови грабував чоловіків та примусово відправляв їх назад до України. Також ми писали, що жителі Одещини організували "тури" до Молдови.