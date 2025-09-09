Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Застрелили на кордоні — прикордонник із Одещини отримав підозру

Застрелили на кордоні — прикордонник із Одещини отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 16:23
Прикордоннику, який застрелив чоловіка на кордоні з Молдовою, повідомили про підозру
Паркан на кордоні з Молдовою. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області на кордоні з Молдовою загинув 23-річний харків’янин, якого застрелив прикордонник під час переслідування. Військовослужбовець уже отримав підозру та перебуває під вартою.

Про це в коментарі "УНІАН" розповіла речниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Реклама
Читайте також:

Деталі розслідування

Подія сталася 1 вересня на українсько-молдовському кордоні. Прикордонний наряд помітив двох чоловіків, які перелазили через загородження та прямували в бік Молдови. На вимогу зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Згодом було виявлено тіло 23-річного жителя Харкова з вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого порушника затримали.

"Наразі одному з прикордонників повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі", — зазначила Сапьян.

Нагадаємо, ми повідомляли, що прикордонник з Молдови грабував чоловіків та примусово відправляв їх назад до України. Також ми писали, що жителі Одещини організували "тури" до Молдови.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДБР закордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації