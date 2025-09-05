В Одесі затримали групу за спробу незаконного переправлення

Затримання організаторів втечі. Фото: Головне управління нацполіції Одещини

На Одещині викрили групу осіб, які намагалися переправити чоловіка за кордон. Затримані — троє жителів Одеського та Болградського районів. Їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі втечі

Слідство встановило, що 30-річний житель Одеського району та двоє 22-річних мешканців Болградського району планували доставити до Молдови 30-річного чоловіка з Дніпропетровської області. "Клієнта" знайшли через мобільний додаток. Зловмисники розподілили між собою маршрут та перевозили пасажира на автівках до прикордонного населеного пункту Болградщини. По дорозі вони давали йому інструкції, як уникнути нарядів прикордонників. Послуги нелегального трансферу оцінили у 7 500 доларів.

Яке покарання

Одного зловмисника затримали з пасажиром на півдорозі, інших двох розшукали згодом. Ділкам повідомили про підозру, їм загрожує до дев’яти років ув’язнення, з позбавленням права обіймати посади та конфіскацією майна. Суд обрав запобіжні заходи: тримання під вартою з можливістю внесення застави 757 тис. грн та цілодобовий домашній арешт. Чоловік, якого намагалися переправити, отримав адміністративний протокол за спробу незаконного перетину кордону.

Затриманні чоловіки у відділку поліції. Фото: Головне управління нацполіції Одещини.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали чоловіків, які використали дитину для втечі за кордон. Також ми повідомляли, що прикордонник на Одещині переправляв чоловіків за кордон.