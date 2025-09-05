В Одессе задержали группу за попытку незаконной переправки

Задержание организаторов побега. Фото: Главное управление нацполиции Одесской области

В Одесской области разоблачили группу лиц, которые пытались переправить мужчину за границу. Задержанные - трое жителей Одесского и Болградского районов. Им грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали побега

Следствие установило, что 30-летний житель Одесского района и двое 22-летних жителей Болградского района планировали доставить в Молдову 30-летнего мужчину из Днепропетровской области. "Клиента" нашли через мобильное приложение. Злоумышленники распределили между собой маршрут и перевозили пассажира на автомобилях до пограничного населенного пункта Болградщины. По дороге они давали ему инструкции, как избежать нарядов пограничников. Услуги нелегального трансфера оценили в 7 500 долларов.

Какое наказание

Одного злоумышленника задержали с пассажиром на полпути, других двух разыскали позже. Дельцам сообщили о подозрении, им грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать должности и конфискацией имущества. Суд избрал меры пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога 757 тыс. грн и круглосуточный домашний арест. Мужчина, которого пытались переправить, получил административный протокол за попытку незаконного пересечения границы.

Задержанные мужчины в отделении полиции. Фото: Главное управление нацполиции Одесской области.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали мужчин, которые использовали ребенка для побега за границу. Также мы сообщали, что пограничник в Одесской области переправлял мужчин за границу.