В Одессе задержали группу за попытку незаконной переправки

Жители Одесчины организовали тур в Молдову — какая цена
В Одесской области разоблачили группу лиц, которые пытались переправить мужчину за границу. Задержанные - трое жителей Одесского и Болградского районов. Им грозит заключение в тюрьму.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали побега
Следствие установило, что 30-летний житель Одесского района и двое 22-летних жителей Болградского района планировали доставить в Молдову 30-летнего мужчину из Днепропетровской области. "Клиента" нашли через мобильное приложение. Злоумышленники распределили между собой маршрут и перевозили пассажира на автомобилях до пограничного населенного пункта Болградщины. По дороге они давали ему инструкции, как избежать нарядов пограничников. Услуги нелегального трансфера оценили в 7 500 долларов.
Какое наказание
Одного злоумышленника задержали с пассажиром на полпути, других двух разыскали позже. Дельцам сообщили о подозрении, им грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать должности и конфискацией имущества. Суд избрал меры пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога 757 тыс. грн и круглосуточный домашний арест. Мужчина, которого пытались переправить, получил административный протокол за попытку незаконного пересечения границы.
