Главная Одесса Застрелили на границе — пограничник с Одесчины получил подозрение

Застрелили на границе — пограничник с Одесчины получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 16:23
Пограничнику, который застрелил мужчину на границе с Молдовой, сообщили о подозрении
Забор на границе с Молдовой. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области на границе с Молдовой погиб 23-летний харьковчанин, которого застрелил пограничник во время преследования. Военнослужащий уже получил подозрение и находится под стражей.

Об этом в комментарии "УНИАН" рассказала пресс-секретарь по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Читайте также:

Детали расследования

Происшествие произошло 1 сентября на украинско-молдавской границе. Пограничный наряд заметил двух мужчин, которые перелезали через заграждения и направлялись в сторону Молдовы. На требование остановиться они не отреагировали. Во время преследования военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов. Впоследствии было обнаружено тело 23-летнего жителя Харькова с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого нарушителя задержали.

"Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", — отметила Сапьян.

Напомним, мы сообщали, что пограничник из Молдовы грабил мужчин и принудительно отправлял их обратно в Украину. Также мы писали, что жители Одесской области организовали "туры" в Молдову.

Одесса Одесская область Новости Одессы ГБР заграница
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
