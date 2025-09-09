Пограничнику, который застрелил мужчину на границе с Молдовой, сообщили о подозрении

В Одесской области на границе с Молдовой погиб 23-летний харьковчанин, которого застрелил пограничник во время преследования. Военнослужащий уже получил подозрение и находится под стражей.

Об этом в комментарии "УНИАН" рассказала пресс-секретарь по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Детали расследования

Происшествие произошло 1 сентября на украинско-молдавской границе. Пограничный наряд заметил двух мужчин, которые перелезали через заграждения и направлялись в сторону Молдовы. На требование остановиться они не отреагировали. Во время преследования военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов. Впоследствии было обнаружено тело 23-летнего жителя Харькова с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого нарушителя задержали.

"Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", — отметила Сапьян.

