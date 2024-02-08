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Из Одессы вышло первое судно с гуманитарной пшеницей

8 февраля 2024 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из Одессы вышло первое судно с гуманитарной пшеницей
Балкер SKY GATE. Фото: Мининфраструктуры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинским зерновым коридором в Черном море двигается первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.

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По информации ведомства, судно зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы GrainFromUkraine.

"Балкер SKY GATE — первое судно в этом году с гуманитарной пшеницей, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы #GrainFromUkraine", — говорится в сообщении.

Что известно о президентской инициативе

GrainFromUkraine была инициирована в ноябре 2022 г. и реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой ООН и странами-донорами. Ее цель — предоставить доступ к украинскому продовольствию странам, страдающим голодом.

В первый год к программе присоединились 34 страны и международные организации. 170 тыс. тонн гуманитарной пшеницы было отправлено в Эфиопию, Йемен, Сомали, Кению, Афганистан.

Напомним, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Добавим, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.

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