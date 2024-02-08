З Одеси вийшло перше судно з гуманітарною пшеницею

Балкер SKY GATE. Фото: Мінінфраструктури

Українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України.

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За інформацією відомства, судно зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми GrainFromUkraine.

"Балкер SKY GATE — перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми #GrainFromUkraine", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про президентську ініціативу

GrainFromUkraine була ініційована у листопаді 2022 р. та реалізується спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і країнами-донорами. Її мета — надати доступ до українського продовольства країнам, які потерпають від голоду.

У перший рік до програми приєдналися 34 країни та міжнародні організації. 170 тис. тонн гуманітарної пшениці було відправлено до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану.

Нагадаємо, на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.

Додамо, у 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла на понад 100 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7%, становлячи 35,8 мільярда доларів.