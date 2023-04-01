С начала года в Одессе зарегистрировано 1566 случаев COVID-19
В Одессе за последнюю неделю выявлено 128 новых случаев COVID-19 и поправились 87 местных жителей. В стационаре городской клинической инфекционной больницы находится 82 пациента, в детской городской клинической больнице №3 — 14 детей, а на амбулаторном лечении находятся 174 человека из COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
В 2023 году в Одессе зафиксировано 1566 случаев COVID-19:
- 570 — у людей старше 55 лет,
- 618 — у людей 30-55 лет,
- 219 — у людей 18-29 лет,
- 159 — у детей.
В общей сложности с начала текущего года 1477 одесситов выздоровели от COVID-19.
Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от тяжелых форм COVID-19. Все центры первичной медико-санитарной помощи в Одессе предлагают бесплатные первичные и бустерные прививки против COVID-19.
Адреса кабинетов прививок от COVID-19
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Люстдорфская взр., 170;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ю. Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. Марш. Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- ул. Вот. Чепиги, 54;
- ул. Ак. Воробьева, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Ак. Заболотного, 59/1;
- ул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская взр., 32.
Напомним, с начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4079 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев. Также более чем на 50% увеличилось количество госпитализации.