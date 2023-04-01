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С начала года в Одессе зарегистрировано 1566 случаев COVID-19

1 апреля 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вакцинация спасает жизнь
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе за последнюю неделю выявлено 128 новых случаев COVID-19 и поправились 87 местных жителей. В стационаре городской клинической инфекционной больницы находится 82 пациента, в детской городской клинической больнице №3 — 14 детей, а на амбулаторном лечении находятся 174 человека из COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В 2023 году в Одессе зафиксировано 1566 случаев COVID-19:

  • 570 — у людей старше 55 лет,
  • 618 — у людей 30-55 лет,
  • 219 — у людей 18-29 лет,
  • 159 — у детей.

В общей сложности с начала текущего года 1477 одесситов выздоровели от COVID-19.

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от тяжелых форм COVID-19. Все центры первичной медико-санитарной помощи в Одессе предлагают бесплатные первичные и бустерные прививки против COVID-19.

Адреса кабинетов прививок от COVID-19

Киевский район:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор., 110;
  • Люстдорфская взр., 170;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • ул. Ю. Геллера, 43;
  • ул. Левитана, 62;
  • ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

  • ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
  • ул. Болгарская, 38;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

  • Обсерваторный пер., 8;
  • ул. Марш. Говорова, 26;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

  • ул. Вот. Чепиги, 54;
  • ул. Ак. Воробьева, 5;
  • ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Ак. Заболотного, 59/1;
  • ул. Д. Ойстраха, 7;
  • Балтская дор., 40;
  • Хаджибейская взр., 32.

Напомним, с начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4079 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев. Также более чем на 50% увеличилось количество госпитализации.

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