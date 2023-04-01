С начала года в Одессе зарегистрировано 1566 случаев COVID-19

Вакцинация спасает жизнь

В Одессе за последнюю неделю выявлено 128 новых случаев COVID-19 и поправились 87 местных жителей. В стационаре городской клинической инфекционной больницы находится 82 пациента, в детской городской клинической больнице №3 — 14 детей, а на амбулаторном лечении находятся 174 человека из COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В 2023 году в Одессе зафиксировано 1566 случаев COVID-19:

570 — у людей старше 55 лет,

618 — у людей 30-55 лет,

219 — у людей 18-29 лет,

159 — у детей.

В общей сложности с начала текущего года 1477 одесситов выздоровели от COVID-19.

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от тяжелых форм COVID-19. Все центры первичной медико-санитарной помощи в Одессе предлагают бесплатные первичные и бустерные прививки против COVID-19.

Адреса кабинетов прививок от COVID-19

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Люстдорфская взр., 170;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ю. Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Марш. Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Вот. Чепиги, 54;

ул. Ак. Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Ак. Заболотного, 59/1;

ул. Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская взр., 32.

Напомним, с начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4079 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев. Также более чем на 50% увеличилось количество госпитализации.