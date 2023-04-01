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З початку року в Одесі зареєстровано 1566 випадків COVID-19

1 квітня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вакцинація рятує життя
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Одесі за останній тиждень виявлено 128 нових випадків COVID-19 та одужали 87 місцевих жителів. В стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні перебуває 82 пацієнти, у дитячій міській клінічній лікарні №3 - 14 дітей, а на амбулаторному лікуванні знаходяться 174 особи з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Протягом 2023 року в Одесі зафіксовано 1566 випадків COVID-19:

  • 570 — у людей старше за 55 років, 
  • 618 — у людей 30-55 років, 
  • 219 — у людей 18-29 років,
  • 159 — у дітей.

Загалом з початку поточного року 1477 одеситів одужали від COVID-19.

Вакцинація є найбільш ефективним способом захисту від важких форм COVID-19. Усі центри первинної медико-санітарної допомоги в Одесі пропонують безкоштовні первинні та бустерні щеплення проти COVID-19.

Адреси кабінетів щеплень від COVID-19

Київський район:

  • Фонтанська дор., 30/32;
  • Фонтанська дор., 110;
  • Люстдорфська дор., 170;
  • вул. Ільфа і Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • вул. Шишкіна, 48/1;
  • вул. Ю. Геллера, 43;
  • вул. Левітана, 62;
  • вул. Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

  • вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
  • вул. Болгарська, 38;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 1.

Приморський район:

  • Обсерваторний пров., 8;
  • вул. Марш. Говорова, 26;
  • вул. Пастера, 56;
  • вул. Торгова, 29/31.

Суворовський район:

  • вул. От. Чепіги, 54;
  • вул. Ак. Воробйова, 5;
  • вул. Героїв оборони Одеси, 52;
  • вул. Ак. Заболотного, 59/1;
  • вул. Д. Ойстраха, 7;
  • Балтська дор., 40;
  • Хаджибейська дор., 32.

Нагадаємо, з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 4 079 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків. Також на понад 50% збільшилась кількість госпіталізації.

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