З початку року в Одесі зареєстровано 1566 випадків COVID-19
У Одесі за останній тиждень виявлено 128 нових випадків COVID-19 та одужали 87 місцевих жителів. В стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні перебуває 82 пацієнти, у дитячій міській клінічній лікарні №3 - 14 дітей, а на амбулаторному лікуванні знаходяться 174 особи з COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Протягом 2023 року в Одесі зафіксовано 1566 випадків COVID-19:
- 570 — у людей старше за 55 років,
- 618 — у людей 30-55 років,
- 219 — у людей 18-29 років,
- 159 — у дітей.
Загалом з початку поточного року 1477 одеситів одужали від COVID-19.
Вакцинація є найбільш ефективним способом захисту від важких форм COVID-19. Усі центри первинної медико-санітарної допомоги в Одесі пропонують безкоштовні первинні та бустерні щеплення проти COVID-19.
Адреси кабінетів щеплень від COVID-19
Київський район:
- Фонтанська дор., 30/32;
- Фонтанська дор., 110;
- Люстдорфська дор., 170;
- вул. Ільфа і Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- вул. Шишкіна, 48/1;
- вул. Ю. Геллера, 43;
- вул. Левітана, 62;
- вул. Ак. Філатова, 7а.
Малиновський район:
- вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
- вул. Болгарська, 38;
- вул. Івана та Юрія Лип, 1.
Приморський район:
- Обсерваторний пров., 8;
- вул. Марш. Говорова, 26;
- вул. Пастера, 56;
- вул. Торгова, 29/31.
Суворовський район:
- вул. От. Чепіги, 54;
- вул. Ак. Воробйова, 5;
- вул. Героїв оборони Одеси, 52;
- вул. Ак. Заболотного, 59/1;
- вул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтська дор., 40;
- Хаджибейська дор., 32.
Нагадаємо, з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 4 079 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків. Також на понад 50% збільшилась кількість госпіталізації.