Из портов Большой Одессы вышло десяток судов с продукцией

Химический танкер MERA. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 31 января, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 14 — в Черноморске и 7 — в Южном. Кроме того, еще 11 судов следует на выход из портов, а на вход — 7, среди которых есть химический танкер MERA.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле стоит рекордное количество судов — 21. А суммарно на Дунае находится почти полсотни торговых кораблей. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.

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