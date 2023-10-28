Со среды на Одесщине будет запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах

Рыба в воде. Фото: одесский рыбпатруль

В Одесской области с 1 ноября будет запрещено вылавливать рыбу в зимовальных ямах Одесской области. Это правило будет действовать до конца марта 2024 года.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

Читайте также:

Где именно нельзя ловить рыбу

Запрет касается 44 зимовальных ям, расположенных на реках Дунай и Днестр, а также в Хаджибейском лимане. Согласно сообщению Одесского рыбоохранного патруля важно учитывать, что не каждая яма на реке становится зимовальной для рыбы.

"Не всякая яма на реке становится зимовальной. Глубина не является главным условием для накопления и зимовки рыбы на реках. Необходимо, чтобы у дна была зона с замедленным круговым течением. В таких местах рыба в достаточной степени снабжена кислородом", — добавили в патруле.

Напомним, в Дунай в Одесской области выпустили более двух с половиной тысяч осетровых. Инициатором мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина, уже более 5 лет занимающийся сохранением рыбы в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины. В агентстве отмечают, что зарыбление носит не только прямой природоохранный характер, но и дальнюю стратегическую цель — поспособствовать восстановлению популяции осетровых в Дунае и обеспечить мониторинг и охрану их жилищ.

Также мы писали, что в Одесской области мужчина получил приговор за незаконный лов рыбы. Правонарушителя приговорили к штрафу и обязали возместить причиненный государству ущерб.