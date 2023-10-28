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З середи на Одещині буде заборонено ловити рибу у зимувальних ямах

28 жовтня 2023 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З середи на Одещині буде заборонено ловити рибу у зимувальних ямах
Риба у воді. Фото: одеський рибпатруль
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині з 1 листопада буде заборонено виловлювати рибу у зимувальних ямах Одеської області. Це правило діятиме до кінця березня 2024 року.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Заборона стосується 44 зимувальних ям, розташованих на річках Дунай і Дністер, а також у Хаджибейському лимані. Згідно з повідомленням Одеського рибоохоронного патруля, важливо враховувати, що не кожна яма на річці стає зимувальною для риби. 

"Не всяка яма на річці стає зимувальною. Глибина не є головною умовою для накопичення і зимівлі риби на річках. Необхідно, щоб біля дна була зона зі сповільненою круговою течією. У таких місцях риба достатньою мірою забезпечена киснем", — додали у рибоохорону патрулі.

Нагадаємо, у Дунай на Одещині випустили понад дві з половиною тисячі осетрових. Ініціатором заходу став Всесвітній фонд природи WWF-Україна, який вже понад 5 років займається збереженням риби в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства меліорації та рибного господарства України. У агенстві зазначають, що зариблення має не лише прямий природоохоронний характер, але й далеку стратегічну ціль — посприяти відновленню  популяції осетрових в Дунаї та забезпечити  моніторинг та охорону їх оселищ.

Також ми писали, що в Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.

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