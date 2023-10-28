З середи на Одещині буде заборонено ловити рибу у зимувальних ямах
На Одещині з 1 листопада буде заборонено виловлювати рибу у зимувальних ямах Одеської області. Це правило діятиме до кінця березня 2024 року.
Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.
Де саме не можна ловити рибу
Заборона стосується 44 зимувальних ям, розташованих на річках Дунай і Дністер, а також у Хаджибейському лимані. Згідно з повідомленням Одеського рибоохоронного патруля, важливо враховувати, що не кожна яма на річці стає зимувальною для риби.
"Не всяка яма на річці стає зимувальною. Глибина не є головною умовою для накопичення і зимівлі риби на річках. Необхідно, щоб біля дна була зона зі сповільненою круговою течією. У таких місцях риба достатньою мірою забезпечена киснем", — додали у рибоохорону патрулі.
Нагадаємо, у Дунай на Одещині випустили понад дві з половиною тисячі осетрових. Ініціатором заходу став Всесвітній фонд природи WWF-Україна, який вже понад 5 років займається збереженням риби в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства меліорації та рибного господарства України. У агенстві зазначають, що зариблення має не лише прямий природоохоронний характер, але й далеку стратегічну ціль — посприяти відновленню популяції осетрових в Дунаї та забезпечити моніторинг та охорону їх оселищ.
Також ми писали, що в Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.
Читайте Новини.LIVE!