Пробки на трассе Одесса-Рени, дороги в сторону КПП перегружены

Пробки в Одесской области. Фото: скриншот

Во вторник, 22 апреля, на картах фиксируются даже большие пробки на трассе Одесса — Рени, чем были вчера. Больше всего тянучек образуется возле пограничных КПП в Молдову, однако и в сторону Румынии придется простоять в очереди.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть значительная пробка. Простоять в тянучке придется более двух часов. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, поездка продлится несколько часов.

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — менее часа, поскольку автомобилей там немного. Утром у канала Кофа пробок также не было, ведь мост лишь несколько дней назад открыли после завершения ремонтных работ. Тяжбы время от времени появляются и возле пункта пропуска "Орловка".

Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о продаже российского танкера. А также о том, какие документы необходимо иметь для путешествия в Молдову.