Затори на трасі Одеса — Рені, дороги у бік КПП перенавантажені

Затори на Одещині. Фото: скриншот

У вівторок, 22 квітня, на картах фіксуються навіть більші затори на трасі Одеса — Рені, ніж були вчора. Найбільше тягнучок утворюється біля прикордонних КПП до Молдови, проте й у бік Румунії доведеться простояти в черзі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці доведеться понад дві години. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме декілька годин.

Затор біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там небагато. Зранку біля каналу Кофа заторів також не було, адже міст лише кілька днів тому відкрили після завершення ремонтних робіт. Тягнучки час від часу з'являються і біля пункту пропуску "Орлівка".

Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про продаж російського танкера. А також про те, які документи необхідно мати для подорожі до Молдови.