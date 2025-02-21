Пробки на выезде из Одесской области за границу

КПП в Рени на карте. Фото: скриншот

В пятницу, 21 февраля, на пограничных КПП в Одесской области собираются большие очереди, в частности на трассе Одесса — Рени. Путешествующим в соседние страны придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного пункта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в сторону Румынии

В настоящее время наблюдается небольшое скопление машин в пределах Сарат и в селе Холмское. На пункте пропуска "Орловка" очередей пока нет, но движение вблизи села Кринички затруднено, поскольку там сейчас завершают ремонтные работы дорожного полотна.

КПП "Орловка". Фото: скриншот

Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка перед пропускным пунктом. На последнем участке он достигает нескольких километров. По данным сервиса, путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов. На участок до КПП "Староказачье — Тудора" пока небольшие тянучки, а на КПП "Рени — Джурджулешть" — большие очереди на выезд.

Пробка на КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об американском самолете неподалеку Одесской области. А также о возвращении участников Игр непокоренных.