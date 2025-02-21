Затори на виїзді з Одещини за кордон

КПП в Рені на мапі. Фото: скриншот

У п'ятницю, 21 лютого, на прикордонних КПП в Одеській області збираються великі черги, зокремана трасі Одеса — Рені. Подорожуючим до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у бік Румунії

На цей час спостерігається невеличке скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське. На пункті пропуску "Орлівка" черг наразі немає, але рух поблизу села Кринички ускладнений, оскільки там наразі завершують ремонтні роботи дорожнього полотна.

КПП "Орлівка". Фото: скриншот

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед пропускним пунктом. На останній ділянці він сягає декількох кілометрів. За даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні більше двох годин. На ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі невеличкі тягнучки, а на КПП "Рені — Джурджулешть" — великі черги на виїзд.

Затор на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про американський літак неподалік Одещини. А також про повернення учасників Ігор Нескорених.