Затори на виїзді з Одещини за кордон

З виїздом краще почекати — на кордоні з Одещиною великі пробки
У п'ятницю, 21 лютого, на прикордонних КПП в Одеській області збираються великі черги, зокремана трасі Одеса — Рені. Подорожуючим до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у бік Румунії
На цей час спостерігається невеличке скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське. На пункті пропуску "Орлівка" черг наразі немає, але рух поблизу села Кринички ускладнений, оскільки там наразі завершують ремонтні роботи дорожнього полотна.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед пропускним пунктом. На останній ділянці він сягає декількох кілометрів. За даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні більше двох годин. На ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі невеличкі тягнучки, а на КПП "Рені — Джурджулешть" — великі черги на виїзд.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про американський літак неподалік Одещини. А також про повернення учасників Ігор Нескорених.
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