С выездом за границу лучше подождать — на международной трассе Одесса — Рени пробки
Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 28 апреля. Кроме этого, на дороге произошло ДТП возле Старокозачьего, да еще движение затрудняют большие очереди из желающих выехать в соседнюю страну именно из-за пункта пропуска в этом селе.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает около трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок красный, что означает очень затрудненное движение.
Кроме этого в пределах села произошла авария. Сейчас, по данным картографического сервиса Google Maps, за Старокозачьем образовалась пробка, которая тянется на более чем три километра. Движение затруднено в обе стороны.
Пробки на Орловке
А вот на отрезке, что дальше за Старокозачьем пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна, перед самым КПП "Орловка" незначительная очередь.
Цены на горючее
Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 28 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 58,68 грн/л;
- А-95 — 55,18 грн/л;
- А-92 — 52,09 грн/л;
- дизельное топливо — 54,16 грн/л;
- сжиженный газ — 27,63 грн/л.
Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!