С выездом за границу лучше подождать — на международной трассе Одесса — Рени пробки

Затор на трассе Одесса – Рени. Фото: соцсети

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 28 апреля. Кроме этого, на дороге произошло ДТП возле Старокозачьего, да еще движение затрудняют большие очереди из желающих выехать в соседнюю страну именно из-за пункта пропуска в этом селе.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает около трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.

Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок красный, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Кроме этого в пределах села произошла авария. Сейчас, по данным картографического сервиса Google Maps, за Старокозачьем образовалась пробка, которая тянется на более чем три километра. Движение затруднено в обе стороны.

Пробка из-за ДТП. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот на отрезке, что дальше за Старокозачьем пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна, перед самым КПП "Орловка" незначительная очередь.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 28 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,68 грн/л;

А-95 — 55,18 грн/л;

А-92 — 52,09 грн/л;

дизельное топливо — 54,16 грн/л;

сжиженный газ — 27,63 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.