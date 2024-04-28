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З виїздом за кордон краще почекати — на міжнародній трасі Одеса — Рені затори

28 квітня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З виїздом за кордон краще почекати — на міжнародній трасі Одеса — Рені затори
Затор на трасі Одеса - Рені. Фото: соцмережі
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 28 квітня. Крім цього, на дорогі сталася ДТП біля Старокозачого та ще й рух ускладнюють великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни саме через пункт пропуску в цьому селі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором. 

З виїздом за кордон краще почекати — на міжнародній трасі Одеса — Рені затори - фото 1
Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка червона, що означає дуже утруднений рух. 

З виїздом за кордон краще почекати — на міжнародній трасі Одеса — Рені затори - фото 2
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Окрім цього у межах села сталася аварія. Зараз, за даними картографічного сервісу Google Maps, за Старокозачим утворився затор, який тягнеться на понад три кілометри. Рух утруднений в обидва боки. 

З виїздом за кордон краще почекати — на міжнародній трасі Одеса — Рені затори - фото 3
Затор через ДТП. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось на відрізку, що дальше за Старокозачим заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" незначна черга. 

З виїздом за кордон краще почекати — на міжнародній трасі Одеса — Рені затори - фото 4
Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на українських АЗС за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 28 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,16 грн/л;
  • скраплений газ — 27,63 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

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