За сутки на Одесчине остановили 35 пьяных водителей: сколько алкоголя в его крови у "рекордсмена"

Драгеры для измерения алкоголя. Фото: google

За вчерашние сутки полицейские остановили 35 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 11 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчины на трезвость 'Драгер' показал рекордный результат — 2,17 промилле — это почти в 11 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водителей с содержанием алкоголя 1,67 и 1,26 промилле, что больше нормы в 8 и 6 раз соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП в Одесской области

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.