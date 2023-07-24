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За добу на Одещині зупинили 35 п’яних водіїв: скільки алкоголю в його крові у "рекордсмена"

24 липня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За добу на Одещині зупинили 35 п’яних водіїв: скільки алкоголю в його крові у "рекордсмена"
Драгер для вимірювання алкоголю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчорашню добу поліцейські зупинили 35 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 11 разів. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,17 проміле — це майже в 11 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водіїв із вмістом алкоголю 1,67 та 1,26 проміле, що більше норми в 8 та 6 рази відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік. 

ДТП на Одещині

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто. 

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

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