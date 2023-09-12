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Через две недели более 1000 моряков воспользовались новым сервисом для дипломирования

12 сентября 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Через две недели более 1000 моряков воспользовались новым сервисом для дипломирования
Дипломирование моряков. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Более 1000 моряков уже воспользовались новым сервисом через портал государственных услуг "Дія" для подтверждения своей квалификации и повышения уровня знаний. Первые две недели работы этого сервиса показали его огромный спрос среди морских работников.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Оформление документов по рейсу

Украинские моряки теперь могут оформить свои квалификационные документы, даже находясь в рейсе. По возвращении в Украину они могут получить оригиналы этих документов в Администрации судоходства в Киеве и Одессе, лично или через представителя.

"Постепенно мы внедряем новые возможности для украинских моряков, переводим процессы в цифру, приводим к международным стандартам, а самое главное — мы убрали коррупционную составляющую. Мы дали сообществу то, что им требовалось — дистанционно, быстро, удобно и без взяток оформлять необходимые документы. С помощью "Дія" каждый моряк получил возможность повысить, дать звание, а также подать заявку на экзамен онлайн. Могу заверить, что перечень званий будет расширяться", — отметил Вице премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Моряки подают свои заявления через портал "Дія" и следят за результатами рассмотрения заявления в личном кабинете. Это новая возможность для украинских моряков подтвердить свою квалификацию и звание, а также сдать экзамен онлайн. С момента начала реформы было сделано более 7000 квалификационных документов.

Напомним, в Украине первый моряк получил квалификационные документы онлайн, благодаря новой услуге "Дія". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.

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