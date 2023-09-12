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За два тижні понад 1000 моряків скористалися новим сервісом для дипломування

12 вересня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За два тижні понад 1000 моряків скористалися новим сервісом для дипломування
Дипломування моряків. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Понад 1000 моряків вже скористалися новим сервісом через портал державних послуг Дія для підтвердження своєї кваліфікації та підвищення рівня знань. Перші два тижні роботи цього сервісу показали його великий попит серед морських працівників.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Оформлення документів з рейсу

Українські моряки відтепер можуть оформити свої кваліфікаційні документи, навіть перебуваючи в рейсі. Після повернення в Україну, вони можуть отримати оригінали цих документів в Адміністрації судноплавства в Києві та Одесі, особисто або через представника.

"Поступово ми впроваджуємо нові можливості для українських моряків, переводимо процеси в цифру, приводимо до міжнародних стандартів, а найголовніше – ми прибрали корупційну складову. Ми дали спільноті те, що їм було потрібно – дистанційно, швидко, зручно і без хабарів оформлювати необхідні документи. Через Дію кожен моряк отримав можливість підвищити, надати звання, а також подати заявку на іспит онлайн. Можу запевнити, що перелік звань буде розширюватись", — зазначив Віцепрем'єр міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Моряки подають свої заяви через портал Дія та слідкують за результатами розгляду заяви в особистому кабінеті. Це нова можливість для українських моряків підтвердити свою кваліфікацію та звання, а також скласти необхідний іспит онлайн. З моменту початку реформи було виготовлено понад 7000 кваліфікаційних документів.

Нагадаємо, в Україні перший моряк отримав кваліфікаційні документи онлайн, завдяки новій послузі "Дія". Тепер морякам не потрібно сплачувати незаконні грошові внески, а все необхідне можна зробити онлайн. 

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