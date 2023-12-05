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За час до границы — на трассе Одессе-Рени незначительное скопление авто

5 декабря 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
За час до границы — на трассе Одессе-Рени незначительное скопление авто
Очереди авто на границе. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На вечер 5 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается скопление машин за Маяками и в транзитной зоне. В то же время до Румынии вечером доехать проще, чем с утра.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени несколько затруднено движение перед КПП, самая большая пробка остается в пределах Нижнеднепровского национального парка. В настоящее время наблюдается менее километра пробки. Дорога в Молдову займет 1 час 21 минуту.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе значительных пробок не наблюдается. На юге области дороги более свободны, есть пятикилометровая пробка, однако он не влияет на трафик. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 37 минут.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Николаеве построят объездную дорогу. Недавно было принято решение правительства о передаче двух мостовых переходов в Николаеве (Варваровский и Ингульский) в государственную собственность. Именно через эти мосты проходит весь транзитный транспорт, двигающийся по южным регионам Украины, в частности — грузовой транспорт в пределах зернового коридора.

Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Староказачье — Тудора" состоялось инфраструктурное совещание. По ее результатам планируют расшить и модернизировать работу КПП.

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