За час до границы — на трассе Одессе-Рени незначительное скопление авто

Очереди авто на границе. Фото: УНИАН

На вечер 5 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается скопление машин за Маяками и в транзитной зоне. В то же время до Румынии вечером доехать проще, чем с утра.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени несколько затруднено движение перед КПП, самая большая пробка остается в пределах Нижнеднепровского национального парка. В настоящее время наблюдается менее километра пробки. Дорога в Молдову займет 1 час 21 минуту.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе значительных пробок не наблюдается. На юге области дороги более свободны, есть пятикилометровая пробка, однако он не влияет на трафик. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 37 минут.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Николаеве построят объездную дорогу. Недавно было принято решение правительства о передаче двух мостовых переходов в Николаеве (Варваровский и Ингульский) в государственную собственность. Именно через эти мосты проходит весь транзитный транспорт, двигающийся по южным регионам Украины, в частности — грузовой транспорт в пределах зернового коридора.

Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Староказачье — Тудора" состоялось инфраструктурное совещание. По ее результатам планируют расшить и модернизировать работу КПП.