За годину до кордону — на трасі Одесі-Рені незначне скупчення авто

Черги авто на кордоні. Фото: УНІАН

Станом на вечір 5 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається скупчення машин за Маяками та у транзитній зоні. Водночас до Румунії ввечері доїхати простіше, ніж зранку.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені дещо ускладнено рух перед КПП, найбільший затор залишається у межах Нижньодніпровського національного парку. Наразі спостерігається менше кілометра затору. Дорога до Молдови займе 1 годину 21 хвилину.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі значних заторів не спостерігається. На півдні області дороги більш вільні, є п'ятикілометровий затор, проте він не впливає на трафік. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 37 хвилини.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що у Миколаєві побудують обʼїзну дорогу. Нещодавно було ухвалено рішення уряду про передачу двох мостових переходів в місті Миколаєві (Варварівський та Інгульський) до державної власності. Саме через ці мости проходить увесь транзитний транспорт, що рухається південними регіонами України, зокрема — вантажний транспорт у межах зернового коридору.

Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Старокозаче — Тудора" відбулася інфраструктурна нарада. За її результатами планують розшити та модернізувати роботу КПП.