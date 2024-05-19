За границу лучше выезжать сейчас — какая ситуация с пробками на трассе Одесса — Рени

Скопление машин на трассе Одесса – Рени. Фото: скриншот

По состоянию на утро 19 мая на трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на одном из КПП зафиксирована большая очередь из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка в районе Большого Дальника, Маяк и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Ситуация на трассе в направлении "Староказаче — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Татарбунар. Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик.

Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Также нет и пробок в направлении КПП.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских автозаправочных станциях цены на топливо за последние сутки не изменились. Стоимость бензина и автогаза, а также дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 19 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,83 грн/л;

А-92 — 52,24 грн/л;

дизельное топливо — 52,88 грн/л;

сжиженный газ — 26,65 грн/л.

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Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Также мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального парка.



В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.