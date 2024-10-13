Локальные пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 13 октября

За границу следует выезжать немедленно — ситуация на трассе Одесса-Рени
Утром 13 октября на трассе Одесса — Рени зафиксированы локальные пробки в направлении южных границ региона. Дорога в Бессарабию, Молдову и Румынию осложнена локальными пробками и очередями на КПП.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Так, в сторону Паланки перед КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается скопление автотранспорта. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что указывает на замедленное движение.
Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки в Орловку
Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.
Напомним, из Украины за восемь месяцев пытались нелегально вывезти товаров на 6,5 млрд. грн.
Также с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.
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