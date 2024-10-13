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За границу следует выезжать немедленно — ситуация на трассе Одесса-Рени

13 октября 2024 09:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Локальные пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 13 октября
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 13 октября на трассе Одесса — Рени зафиксированы локальные пробки в направлении южных границ региона. Дорога в Бессарабию, Молдову и Румынию осложнена локальными пробками и очередями на КПП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Так, в сторону Паланки перед КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается скопление автотранспорта. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что указывает на замедленное движение.

За границу следует выезжать немедленно - ситуация на трассе Одесса-Рени - фото 1
Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.

Поспешите с выездом за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется - фото 2
Дорога на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.

Поторопитесь с выездом за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно - фото 4
Дорога на Рени. Фото: скриншот

Напомним, из Украины за восемь месяцев пытались нелегально вывезти товаров на 6,5 млрд. грн.

Также с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.

Одесса Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы очереди на границе

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