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За кордон варто виїжджати негайно — ситуація на трасі Одеса-Рені

13 жовтня 2024 09:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Локальні затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією сьогодні, 13 жовтня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Уранці 13 жовтня на трасі Одеса-Рені зафіксовано локальні затори у напрямку південних кордонів регіону. Дорога до Бессарабії, Молдови та Румунії ускладнена локальними заторами та чергами на КПП.  

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Так, у бік Паланки перед КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку, спостерігається скупчення автотранспорту. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що вказує на уповільнений рух.

За кордон варто виїжджати негайно — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також є черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цей напрямок позначений помаранчевим, що свідчить про утруднений рух.

Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин фіксуються і на міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, однак їхній розмір суттєво не впливає на загальний трафік.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація відрізняється: черги на перетин кордону відсутні, однак на в’їзді до України утворився затор. Ця ділянка позначена червоним кольором на картах.

Покваптесь з виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється щохвилини - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, з України за вісім місяців намагалися нелегально вивезти товарів на 6,5 млрд грн.

Також з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

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