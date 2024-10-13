Локальні затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією сьогодні, 13 жовтня

За кордон варто виїжджати негайно — ситуація на трасі Одеса-Рені
Уранці 13 жовтня на трасі Одеса-Рені зафіксовано локальні затори у напрямку південних кордонів регіону. Дорога до Бессарабії, Молдови та Румунії ускладнена локальними заторами та чергами на КПП.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Так, у бік Паланки перед КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку, спостерігається скупчення автотранспорту. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що вказує на уповільнений рух.
Також є черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цей напрямок позначений помаранчевим, що свідчить про утруднений рух.
Затори до Орлівки
Скупчення машин фіксуються і на міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, однак їхній розмір суттєво не впливає на загальний трафік.
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація відрізняється: черги на перетин кордону відсутні, однак на в’їзді до України утворився затор. Ця ділянка позначена червоним кольором на картах.
Нагадаємо, з України за вісім місяців намагалися нелегально вивезти товарів на 6,5 млрд грн.
Також з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.
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