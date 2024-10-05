Незаконный отлов рыбы в Измаиле: 200 тысяч гривен убытков и возможный тюремный срок

За незаконный вылов рыбы на Одесчине мужчине грозит тюремный срок — фото
Правоохранители Измаильского районного отдела полиции разоблачили 63-летнего мужчину на незаконном вылове рыбы с помощью лесных сеток на озере Катлабуг. За это преступление рыбаку грозит до трех лет ограничение свободы.
Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Незаконная рыбалка на озере Катлабуг
По информации полиции, на территории озера Катлабуг 63-летний житель Сафьяновской громады использовал лесные сетки для вылова рыбы, несмотря на запрет. Среди улова были карась, сазан, толстолобик, лещ и судак. Полиция изъяла лодку, три лесных сетки длиной 150 метров и 69 единиц рыбы как вещественные доказательства. По предварительным подсчетам экологов, нанесен ущерб на сумму около 200 тысяч гривен. Незаконный улов передан на хранение в специализированное предприятие.
Какое наказание за браконьерство
В настоящее время продолжается досудебное расследование, и после экспертной оценки ущерба рыбаку может быть поставлено в известность о подозрении по статье 249 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет ограничение свободы.
Напомним, экологические инспекторы обнаружили на Дунае рыбаков, ловивших севрюгу, занесенную в Красную книгу Украины.
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