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За незаконный вылов рыбы на Одесчине мужчине грозит тюремный срок — фото

5 октября 2024 11:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Незаконный отлов рыбы в Измаиле: 200 тысяч гривен убытков и возможный тюремный срок
Полицейские разоблачили браконьера. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Правоохранители Измаильского районного отдела полиции разоблачили 63-летнего мужчину на незаконном вылове рыбы с помощью лесных сеток на озере Катлабуг. За это преступление рыбаку грозит до трех лет ограничение свободы.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Лодка, на которой совершали незаконный лов рыбы. Фото: Нацполиция

Незаконная рыбалка на озере Катлабуг

По информации полиции, на территории озера Катлабуг 63-летний житель Сафьяновской громады использовал лесные сетки для вылова рыбы, несмотря на запрет. Среди улова были карась, сазан, толстолобик, лещ и судак. Полиция изъяла лодку, три лесных сетки длиной 150 метров и 69 единиц рыбы как вещественные доказательства. По предварительным подсчетам экологов, нанесен ущерб на сумму около 200 тысяч гривен. Незаконный улов передан на хранение в специализированное предприятие.

За незаконный отлов рыбы в Одесской области мужчине грозит тюремный срок — фото - фото 2
Рыба, которую выловил браконьер. Фото: Нацполиция

Какое наказание за браконьерство

В настоящее время продолжается досудебное расследование, и после экспертной оценки ущерба рыбаку может быть поставлено в известность о подозрении по статье 249 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, экологические инспекторы обнаружили на Дунае рыбаков, ловивших севрюгу, занесенную в Красную книгу Украины.

Также мы писали, что пролив между Черным морем и Тузловскими лиманами, появившийся в конце 2023 года, повлек за собой положительные экологические изменения в национальном парке.

Одесса Одесская область вылов рыбы Одесская ОГА Новости Одессы рыба

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