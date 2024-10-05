Незаконний вилов риби в Ізмаїлі: 200 тисяч гривень збитків і можливий тюремний строк

Поліцейські викрили браконьєра. Фото: Нацполіція

Правоохоронці Ізмаїльського районного відділу поліції викрили 63-річного чоловіка на незаконному вилові риби за допомогою ліскових сіток на озері Катлабуг. За цей злочин рибалці загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Незаконна риболовля на озері Катлабуг

За інформацією поліції, на території озера Катлабуг 63-річний мешканець Саф’янівської громади використовував ліскові сітки для вилову риби, попри заборону. Серед улову були карась, сазан, товстолобик, лящ і судак. Поліція вилучила човен, три ліскові сітки довжиною 150 метрів та 69 одиниць риби як речові докази. За попередніми підрахунками екологів, завдано збитків на суму близько 200 тисяч гривень. Незаконний улов передано на зберігання до спеціалізованого підприємства.

Риба, яку виловив браконьєр. Фото: Нацполіція

Яке покарання за браконьєрство

Наразі триває досудове розслідування, і після експертної оцінки збитків рибалці може бути повідомлено про підозру за статтею 249 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, екологічні інспектори виявили на Дунаї рибалок, які ловили севрюгу, яка занесена до Червоної книги України.

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