За ноги, за руки и в бус — понедельник в Одессе начался со скандала с военными

Работники ТЦК проверяют документы у мужчин. Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе неделя традиционно началась с инцидентов с военнослужащими. Так, в сети распространяется видеозапись, на которой видно, как группа мужчин в военной форме силой загружает мужчину в бус.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Что на видео

Четверо мужчин в военной форме силой пытались запихнуть в бус гражданского одессита. Видно, что мужчина сопротивлялся, однако вырваться из рук военных у него не получилось. Люди в военной форме брали его руки и за ноги, чтобы удержать в транспорте, и загораживали выход из буса, таким образом не дав призывнику убежать. Отметим, что на момент инцидента рядом не было сотрудников правоохранительных органов.

Другие инциденты с сотрудниками ТЦК в Одессе

Мы ранее писали, что в соцсетях появилось видео, где видно, что военнослужащие ТЦК применяют физическую силу, чтобы вытащить из маршрутки одного из пассажиров, однако мужчину начинают защищать другие пассажиры. В военкомате такое поведение своих работников осудили и привлекли к дисциплинарной ответственности задействованных в скандале военнослужащих.

Также мы сообщали, что в четверг, 16 мая, в одесской маршрутке произошел скандал с участием ТЦК. Группа военных насильно вывела мужчину из маршрутки и посадила в служебный транспорт.