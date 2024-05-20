Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow За ноги, за руки и в бус — понедельник в Одессе начался со скандала с военными arrow

За ноги, за руки и в бус — понедельник в Одессе начался со скандала с военными

20 мая 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
За ноги, за руки и в бус — понедельник в Одессе начался со скандала с военными
Работники ТЦК проверяют документы у мужчин. Иллюстративное фото: из открытых источников
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе неделя традиционно началась с инцидентов с военнослужащими. Так, в сети распространяется видеозапись, на которой видно, как группа мужчин в военной форме силой загружает мужчину в бус.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

Читайте также:

Что на видео

Четверо мужчин в военной форме силой пытались запихнуть в бус гражданского одессита. Видно, что мужчина сопротивлялся, однако вырваться из рук военных у него не получилось. Люди в военной форме брали его руки и за ноги, чтобы удержать в транспорте, и загораживали выход из буса, таким образом не дав призывнику убежать. Отметим, что на момент инцидента рядом не было сотрудников правоохранительных органов.

Другие инциденты с сотрудниками ТЦК в Одессе

Мы ранее писали, что в соцсетях появилось видео, где видно, что военнослужащие ТЦК применяют физическую силу, чтобы вытащить из маршрутки одного из пассажиров, однако мужчину начинают защищать другие пассажиры. В военкомате такое поведение своих работников осудили и привлекли к дисциплинарной ответственности задействованных в скандале военнослужащих.

Также мы сообщали, что в четверг, 16 мая, в одесской маршрутке произошел скандал с участием ТЦК. Группа военных насильно вывела мужчину из маршрутки и посадила в служебный транспорт.

Одесса
война
скандал
Одесская область
военный призыв
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024