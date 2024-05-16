Пʼятеро на одного — в одеській марштурці ТЦК силою затримали чоловіка

Група військових затримала чоловіка в Одесі. Фото: скриншот

В Одеському громадському транспорті не припиняються скандали та випадки примусової мобілізації чоловіків. Так, група військових витягнула з маршрутки цивільного та силоміць відвела його до бусу.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Скандал в Одесі

Одеситка зняла відео та поширила його у соцмережу, на якому видно, як група кремезних чоловіків у військовій формі забрали цивільного з маршрутного таксі. Дівчина почала фільмувати усе, що відбувається, натомість один з військових спробував завадити зйомці.

"Що ви робите? Це не воєнний об'єкт і я маю право знімати!" — відповіла авторка відео.

На це чоловік у формі крикнув дівчині лайку та пішов до колег. В цей час військові вже силою заламали руки чоловіка та повели до службового бусу, біля якого чекала ще одна група військових.

Дівчина вийшла з транспорту та продовжила фільмувати чоловіків. Окрім цього, за словами авторки відео, військові під час рейду у маршрутному таксі використали перцевий балончик у натовпі пасажирів.

"Залили маршрутку перцевим балончиком. Оцей чоловік — я його вже бачила не один раз", — прокоментувала дівчина.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розпочали службову перевірку щодо цього інциденту. Наразі уточнюються усі обставини події.

"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку", — йдеться у повідомленні відомства.

Інші скандали з військовими на Одещині

Ми раніше писали, що на одному з відео, що шириться у мережі, військовий б'є лежачого чоловіка ногами посеред вулиці. Подія сталась на Одещині у Болграді.

Також ми повідомляли, що в Одесі стався черговий випадок примусової мобілізації, але неуспішний для військовослужбовців. Двоє чоловіків у формі силою погрузили цивільного у "бусік", проте останній дуже довго чинив опір військовим та зрештою його відпустили. У ТЦК також заявили, що опубліковане відео в Telegram-каналах показує тільки ту частину подій, яка вигідна російській пропаганді, і не відображає повної картини та причин конфлікту.