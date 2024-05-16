Пятеро на одного — в одесской марштурке ТЦК силой задержали мужчину
В Одесском общественном транспорте не прекращаются скандалы и случаи принудительной мобилизации мужчин. Так, группа военных вытащили из маршрутки гражданского и насильно отвели его к бусу.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Скандал в Одессе
Одесситка сняла видео и распространила его в соцсеть, на котором видно, как группа коренастых мужчин в военной форме забрали гражданского с маршрутного такси. Девушка начала снимать происходящее, а один из военных попытался помешать съемке.
"Что вы делаете? Это не военный объект и я имею право снимать!" — ответила автор видео.
На это мужчина в форме крикнул девушке обиду и пошел к коллегам. В это время военные уже силой заломили руки мужчины и повели к служебному бусу, возле которого ожидала еще одна группа военных.
Девушка вышла из транспорта и продолжила снимать мужчин. Кроме этого, по словам автора видео, военные во время рейда в маршрутном такси использовали перечный баллончик в толпе пассажиров.
"Залили маршрутку перечным баллончиком. Этот мужчина — я его уже видела не один раз" , — прокомментировала девушка.
Реакция ТЦК
В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки начали служебную проверку по этому инциденту. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия.
"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. Из видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка", — говорится в сообщении ведомства.
Другие скандалы с военными в Одесской области
Мы раньше писали, что на одном из распространяющегося в сети видео военный бьет лежащего мужчину ногами посреди улицы. Событие произошло в Болграде на Одесщине.
Также мы сообщали, что в Одессе произошел очередной случай принудительной мобилизации, но неуспешный для военнослужащих. Двое мужчин в форме силой погрузили гражданского в "бусик", однако последний очень долго сопротивлялся военным и в конце концов был отпущен. В ТЦК также заявили, что опубликованное видео в Telegram-каналах показывает только ту часть событий, которая выгодна российской пропаганде, и не отражает полную картину и причины конфликта.
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