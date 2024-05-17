Мобілізація по-одеськи — чергова сутичка з ТЦК у громадському транспорті

В одеському транспорті стався черговий скандал з ТЦК. Фото: скриншот

В одеській маршрутці розгорівся скандал із військовослужбовцями, які хотіли силою дістати з транспорту чоловіка. На захист цивільного одразу встали інші пасажири, тож співробітники ТЦК пішли з пустими руками.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.



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Подробиці інциденту

Скандал розгорівся на одній із зупинок громадського транспорту, коли люди у військовій формі зайшли та почали перевірку. У той час у маршрутці перебував одесит призовного віку, проте добровільно виходити на вулицю він не захотів, після чого його почалит виштовхувати силою.

"Це що коїться? Не відпускайте його! Вони його вб'ють зараз! Не пускайте його, я дзвоню в поліцію", — кричала одна з пасажирок маршрутного таксі.

Інші одесити також почали галасувати у захист цивільного чоловіка, аби його не змогли забрати співробітники ТЦК. На гучні крики жінок один з військових нецензурно почав лаятися та ображати пасажирів. Після того, як чоловік висказався, військові вийшли з маршрутки.

Інші скандали за участі ТЦК в Одесі

Раніше ми повідомляли, що на Одещині не вщухають конфлікти та бійки цивільних із військовослужбовцями. Так, на одному з відео, що шириться у мережі, військовий б'є лежачого чоловіка ногами посеред вулиці.

Додамо, що в Одесі стався черговий випадок примусової мобілізації, але неуспішний для військовослужбовців. Двоє чоловіків у формі силою погрузили цивільного у "бусік", проте останній дуже довго чинив опір військовим та зрештою його відпустили. У ТЦК також заявили, що опубліковане відео в Telegram-каналах показує тільки ту частину подій, яка вигідна російській пропаганді, і не відображає повної картини та причин конфлікту.