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Мобилизация по-одесски — очередная стычка с ТЦК в общественном транспорте

17 мая 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Мобилизация по-одесски — очередная стычка с ТЦК в общественном транспорте
В одесском транспорте произошел очередной скандал с ТЦК. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В одесской маршрутке разгорелся скандал с военнослужащими, которые хотели силой извлечь из транспорта мужчину. В защиту гражданского сразу встали другие пассажиры, поэтому сотрудники ТЦК пошли с пустыми руками.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Подробности инцидента

Скандал разгорелся на одной из остановок общественного транспорта, когда люди в военной форме зашли и начали проверку. В то время в маршрутке находился одессит призывного возраста, однако добровольно выходить на улицу он не захотел, после чего его начали выталкивать силой.

"Это что происходит? Не отпускайте его! Они его убьют сейчас! Не пускайте его, я звоню в полицию" , — кричала одна из пассажирок маршрутного такси.

Другие одесситы также начали кричать в защиту гражданского мужчины, чтобы его не смогли забрать сотрудники ТЦК. На громкие крики женщин один из военных начал нецензурно ругаться и оскорблять пассажиров. После того, как мужчина высказался, военные вышли из маршрутки.

Другие скандалы с участием ТЦК в Одессе

Ранее мы сообщали, что в Одесской области не утихают конфликты и драки гражданских с военнослужащими. Так, на одном из распространяющегося в сети видео военный бьет лежащего мужчину ногами посреди улицы.

В Одессе произошел очередной случай принудительной мобилизации, но неуспешный для военнослужащих. Двое мужчин в форме силой погрузили гражданского в "бусик", однако последний очень долго сопротивлялся военным и в конце концов был отпущен. В ТЦК также заявили, что опубликованное видео в Telegram-каналах показывает только ту часть событий, которая выгодна российской пропаганде, и не отражает полную картину и причины конфликта.

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