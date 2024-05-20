За ноги, за руки та в бус — понеділок в Одесі почався зі скандалу з військовими

Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіків. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одесі тиждень традиційно почався із інцидентів з військовослужбовцями. Так, у мережі шириться відеозапис, на якому видно, як група чоловіків у військовій формі силою завантажує чоловіка у бус.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.



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Що на відео

Четверо чоловіків у військовій формі силоміць намагалися запхати в бус цивільного одесита. Видно, що чоловік чинив опір, проте вирватися з рук військових у нього не вийшло. Люди у військовій формі брали його за руки й за ноги, аби втримати в транспорті, та загороджували вихід з бусу, таким чином не давши призовнику втекти. Зазначимо, що на момент інциденту поруч не було співробітників правоохоронних органів.

Інші інциденти зі співробітниками ТЦК в Одесі

Ми раніше писали, що у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що військовослужбовці ТЦК застосовують фізичну силу, аби витягнути з маршрутки одного з пасажирів, однак чоловіка починають захищати інші пасажири. У військкоматі таку поведінку своїх працівників засудили та притягнули до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, що брали участь у скандалі.

Також ми повідомляли, що в четвер, 16 травня, в одеській маршрутці також стався скандал за участю ТЦК. Група військових силоміць вивела чоловіка з маршрутки та посадила до службового транспорту.