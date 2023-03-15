Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow За что одесситы начали платить больше: мониторинг цен arrow

За что одесситы начали платить больше: мониторинг цен

15 марта 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Некоторые продукты подорожали почти на 20%
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мониторинг цен в Одесской области осуществляется в крупнейших торговых сетях области, где большинство покупателей приобретает товары. Среди магазинов перевыряющих есть супермаркеты "Сильпо", "Таврия", "Копейка", АТБ, "Два шага", "Точка", "Обжора".

Об этом сообщает ГУ Госпродслужба в Одесской области.

Читайте также:

Динамика цен на продукты

За февраль 2023, результаты еженедельных ценовых наблюдений свидетельствуют об относительной стабильности средних розничных цен на хлеб ржано-пшеничный (26,84 грн./кг), батон (28,24 грн./кг), крупу гречневую (60,21 грн.). /кг), сметану 15% жирности (91,69 грн./кг), сахар кристаллический (34,21 грн./кг), птицу (86,64 грн./кг) и говядину (197,7 грн./кг).

Снизились средние розничные цены на муку пшеничную (на 6,7%), макаронные изделия (на 3,4%), крупу овсяную (на 18,3%) и свеклу (на 2,6%).

Цены выросли

Однако наблюдался рост средних розничных цен на сливочное масло 72,5% жирности (на 5,1%), яйца куриные (на 2.0%), свинину (на 2,7%), подсолнечную рафинированную на 3,3% и молоко на 6,9%.

Средние розничные цены на белокочанную капусту выросли на 3,6%, лук репчатый — на 8,6%, морковь — на 17,1%, а картофель — на 3,5%. Эти прибавки могут быть связаны с увеличением стоимости выращивания и хранения этих продуктов.

По данным Государственной службы статистики, за последний год больше всего в Украине подорожала стоимость транспорта — на 41%, а из еды — дороже стали фрукты и яйца — на 73%. На что из семейного бюджета одесситы тратят больше денег, а на чем экономят узнавали журналисты Новини.LIVE.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:23 Можно есть в пост: как приготовить украинские рыбные толченики, о которых писал Гоголь

20:20 Представитель Индии на саммите G20 упрекнул мир за "чрезмерное" внимание к войне в Украине

20:00 Медики дали советы, как поддерживать здоровье и блеск кожи

20:00 В Украине резко похолодает: жителям каких регионов лучше подготовиться к снегу

19:58 ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям окупантов: среди потерь есть Су-25

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:49Резников рассказал про результаты заседания "Рамштайн-10"

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

19:38 Президент "Киевстар" рассказал, как изменились кибератаки россиян во время полномасштабной войны

19:30 В "Киевстар" рассказали, какая сейчас ситуация с покрытием и о разрушении в результате обстрелов

19:25 Оккупанты усилили террор на мирных граждан в Херсонской области, — Генштаб

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

Новина з відео

18:33 "У нас 80% "телки": Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал

Новина з відео

17:05 Появился указ президента об увольнении Максима Марченко

Новина з відео

14:20 Критическая инфраструктура в Одесской области будет работать, даже несмотря на обстрелы, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафиксировала последствия утренних обстрелов Харькова — повреждено учебное заведение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:06Украинские военные эффектно "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-24 в Бахмуте

Новина з відео

13:52 Житель Мариуполя показал свою квартиру после "хозяйничания" оккупантов

Новина з відео

13:12 Гуменюк рассказала, когда может произойти очередной массированный обстрел

Новина з відео

13:05 В Крыму оккупанты начали готовить к войне школьников

Новина з відео

11:52Россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

Актуальное по теме

None 15 Март 20:23

Можно есть в пост: как приготовить украинские рыбные толченики, о которых писал Гоголь

None 15 Март 20:20

Представитель Индии на саммите G20 упрекнул мир за "чрезмерное" внимание к войне в Украине

None 15 Март 17:44

Медики дали советы, как поддерживать здоровье и блеск кожи

None 15 Март 19:34

В Украине резко похолодает: жителям каких регионов лучше подготовиться к снегу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB