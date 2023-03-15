За что одесситы начали платить больше: мониторинг цен

Некоторые продукты подорожали почти на 20%

Мониторинг цен в Одесской области осуществляется в крупнейших торговых сетях области, где большинство покупателей приобретает товары. Среди магазинов перевыряющих есть супермаркеты "Сильпо", "Таврия", "Копейка", АТБ, "Два шага", "Точка", "Обжора".

Об этом сообщает ГУ Госпродслужба в Одесской области.

Динамика цен на продукты

За февраль 2023, результаты еженедельных ценовых наблюдений свидетельствуют об относительной стабильности средних розничных цен на хлеб ржано-пшеничный (26,84 грн./кг), батон (28,24 грн./кг), крупу гречневую (60,21 грн.). /кг), сметану 15% жирности (91,69 грн./кг), сахар кристаллический (34,21 грн./кг), птицу (86,64 грн./кг) и говядину (197,7 грн./кг).

Снизились средние розничные цены на муку пшеничную (на 6,7%), макаронные изделия (на 3,4%), крупу овсяную (на 18,3%) и свеклу (на 2,6%).

Цены выросли

Однако наблюдался рост средних розничных цен на сливочное масло 72,5% жирности (на 5,1%), яйца куриные (на 2.0%), свинину (на 2,7%), подсолнечную рафинированную на 3,3% и молоко на 6,9%.

Средние розничные цены на белокочанную капусту выросли на 3,6%, лук репчатый — на 8,6%, морковь — на 17,1%, а картофель — на 3,5%. Эти прибавки могут быть связаны с увеличением стоимости выращивания и хранения этих продуктов.

По данным Государственной службы статистики, за последний год больше всего в Украине подорожала стоимость транспорта — на 41%, а из еды — дороже стали фрукты и яйца — на 73%. На что из семейного бюджета одесситы тратят больше денег, а на чем экономят узнавали журналисты Новини.LIVE.