За що одесити почали платити більше: моніторинг цін

Деякі продукти подорожчали майже на 20%

Моніторинг цін в Одеській області здійснюється в найбільших торговельних мережах області, де переважна більшість споживачів придбаває товари. Серед магазинів, що перевыряють є супермаркети "Сільпо", "Таврія", "Копійка", АТБ, "Два шага", "Точка", "Обжора".

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужба в Одеській області.

Динаміка цін на продукти

За лютий 2023 рік, результати щотижневих цінових спостережень свідчать про відносну стабільність середніх роздрібних цін на хліб житньо-пшеничний (26,84 грн./кг), батон (28,24 грн./кг), крупу гречану (60,21 грн./кг), сметану 15% жирності (91,69 грн./кг), цукор кристалічний (34,21 грн./кг), птицю (86,64 грн./кг) та яловичину (197,7 грн./кг).

Знизились середні роздрібні ціни на борошно пшеничне (на 6,7%), макаронні вироби (на 3,4%), крупу вівсяну (на 18,3%) та буряк (на 2,6%).

Ціни зросли

Однак, спостерігалося зростання середніх роздрібних цін на масло вершкове 72,5% жирності (на 5,1%), яйця курячі (на 2.0%), свинину (на 2,7%), соняшникову рафіновану на 3,3% та молоко на 6,9%.

Середні роздрібні ціни на капусту білокачанну зросли на 3,6%, цибулю ріпчасту — на 8,6%, моркву — на 17,1%, а картоплю — на 3,5%. Ці збільшення можуть бути пов'язані зі збільшенням вартості вирощування та зберігання цих продуктів.

За даними Державної служби статистики, за останній рік найбільше в Україні подорожчала вартість транспорту — на 41%, а з їжі — дорожчими стали фрукти та яйця — на 73%. На що із сімейного бюджету одесити витрачають найбільше грошей, а на чому економлять дізнавалися журналісти Новини.LIVE.