За неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе вырос более чем на 80%
За последнюю неделю в Одессе зарегистрировано 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, что на 83% больше, чем за предыдущую неделю. В то же время за прошедшую неделю поправился 141 одессит.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"В стационаре городской клинической инфекционной больницы проходят лечение 80 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 - восемь детей. На амбулаторном лечении находятся 118 пациентов с COVID-19", — говорится в сообщении.
В 2023 году в Одессе зарегистрировано 1088 случаев заболевания COVID-19:
- 411 — у людей старше 55 лет;
- 416 — у людей 30-55 лет;
- 143 — у людей 18-29 лет;
- 118 — у детей.
Вакцинация от COVID-19
Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19. Имеются вакцины Pfizer, CoronaVaс и Janssen.
Адреса кабинетов прививок:
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Ильфа и Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- Шишкина, 48/1;
- Ю. Геллера, 43;
- Левитана, 62;
- Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- Болгарская, 38;
- И. и Ю. Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- М. Говорова, 26;
- Пастера, 56;
- Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- Вот. Чепиги, 54;
- Ак. Воробьева, 5;
- Героев обороны Одессы, 52;
- Ак. Заболотного, 59/1;
- Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская взр., 32.
Напомним, в Одесском районе зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Больного обнаружили в Овидиопольской громаде. Что известно о новом штамме — читайте в материале.