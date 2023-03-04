За неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе вырос более чем на 80%

Вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм COVID-19

За последнюю неделю в Одессе зарегистрировано 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, что на 83% больше, чем за предыдущую неделю. В то же время за прошедшую неделю поправился 141 одессит.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"В стационаре городской клинической инфекционной больницы проходят лечение 80 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 - восемь детей. На амбулаторном лечении находятся 118 пациентов с COVID-19", — говорится в сообщении.

В 2023 году в Одессе зарегистрировано 1088 случаев заболевания COVID-19:

411 — у людей старше 55 лет;

416 — у людей 30-55 лет;

143 — у людей 18-29 лет;

118 — у детей.

Вакцинация от COVID-19

Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19. Имеются вакцины Pfizer, CoronaVaс и Janssen.

Адреса кабинетов прививок:

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

Шишкина, 48/1;

Ю. Геллера, 43;

Левитана, 62;

Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

Болгарская, 38;

И. и Ю. Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

М. Говорова, 26;

Пастера, 56;

Торговая, 29/31.

Суворовский район:

Вот. Чепиги, 54;

Ак. Воробьева, 5;

Героев обороны Одессы, 52;

Ак. Заболотного, 59/1;

Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская взр., 32.

Напомним, в Одесском районе зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Больного обнаружили в Овидиопольской громаде. Что известно о новом штамме — читайте в материале.