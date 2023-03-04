За тиждень рівень захворюваності на COVID-19 в Одесі зріс на понад 80%

Вакцинація забезпечує ефективний захист від важких форм COVID-19

За останній тиждень в Одесі зареєстровано 161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, що на 83% більше, ніж за попередній тиждень. Водночас за минулий тиждень одужав 141 одесит.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"У стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 80 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — вісім дітей. На амбулаторному лікуванні перебувають 118 пацієнтів з COVID-19", — йдеться в повідомленні.

У 2023 році в Одесі зареєстровано 1088 випадків захворювання на COVID-19:

411 — у людей старше за 55 років;

416 — у людей 30-55 років;

143 — у людей 18-29 років;

118 випадків — у дітей.

Вакцинація від COVID-19

В усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безплатно зробити первинне або бустерне щеплення від COVID-19. Наявні вакцини Pfizer, CoronaVaс та Janssen.

Адреси кабінетів щеплень:

Київський район:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

Ільфа і Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

Шишкіна, 48/1;

Ю. Геллера, 43;

Левітана, 62;

Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;

Болгарська, 38;

І. та Ю. Лип, 1.

Приморський район:

Обсерваторний пров., 8;

М. Говорова, 26;

Пастера, 56;

Торгова, 29/31.

Суворовський район:

От. Чепіги, 54;

Ак. Воробйова, 5;

Героїв оборони Одеси, 52;

Ак. Заболотного, 59/1;

Д. Ойстраха, 7;

Балтська дор., 40;

Хаджибейська дор., 32.

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