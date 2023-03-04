За тиждень рівень захворюваності на COVID-19 в Одесі зріс на понад 80%
За останній тиждень в Одесі зареєстровано 161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, що на 83% більше, ніж за попередній тиждень. Водночас за минулий тиждень одужав 141 одесит.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
-
Як війна вплинула на вартість житла в Одесі
-
До Землі летять одразу три астероїди: один розміром з футбольне поле
-
Що можна їсти під час Великого посту: смачні рецепти без м'яса
-
В Україні може з’явитися танковий завод: Медведєв пообіцяв "салют" з "Калібрів"
-
Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на завтра
-
Окупанти намагаються залучити іноземців до укладання контрактів із міністерством оборони рф
-
На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно
-
Зеленський та Мецола підпишуть угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії рф
-
"Знайте героїв в обличчя": в Одесі влаштували акцію на підтримку військовополонених
-
Apple позбавила росіян гарантії на Mac і iPad: що наступне
"У стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 80 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — вісім дітей. На амбулаторному лікуванні перебувають 118 пацієнтів з COVID-19", — йдеться в повідомленні.
У 2023 році в Одесі зареєстровано 1088 випадків захворювання на COVID-19:
- 411 — у людей старше за 55 років;
- 416 — у людей 30-55 років;
- 143 — у людей 18-29 років;
- 118 випадків — у дітей.
Вакцинація від COVID-19
В усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безплатно зробити первинне або бустерне щеплення від COVID-19. Наявні вакцини Pfizer, CoronaVaс та Janssen.
Адреси кабінетів щеплень:
Київський район:
- Фонтанська дор., 30/32;
- Фонтанська дор., 110;
- Ільфа і Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- Шишкіна, 48/1;
- Ю. Геллера, 43;
- Левітана, 62;
- Ак. Філатова, 7а.
Малиновський район:
- Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
- Болгарська, 38;
- І. та Ю. Лип, 1.
Приморський район:
- Обсерваторний пров., 8;
- М. Говорова, 26;
- Пастера, 56;
- Торгова, 29/31.
Суворовський район:
- От. Чепіги, 54;
- Ак. Воробйова, 5;
- Героїв оборони Одеси, 52;
- Ак. Заболотного, 59/1;
- Д. Ойстраха, 7;
- Балтська дор., 40;
- Хаджибейська дор., 32.
Нагадаємо, в Одеському районі зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Хворого виявили в Овідіопольській громаді. Що відомо про новий штам — читайте в матеріалі.